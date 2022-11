Kulturhaus in Düsseldorf Neuer Standort für Deutsches Foto-Institut in Sicht

Das Deutsche Fotoinstitut (DFI) könnte auch an einem anderen Ort unterkommen als im Ehrenhof. Als ernsthafte Option prüft die Stadt nach Informationen unserer Redaktion das Stadtmuseum an der Berger Allee. Seine Lage in Nähe des Rheinufers ist prominent, auch der Platz in dem Komplex müsste reichen. Für das Stadtmuseum ist als neuer Standort der Behrensbau am Mannesmannufer Favorit. Dort residiert das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens, das Land und seine Hauptstadt würden dann unter einem Dach ihre Historie präsentieren. Die Verhandlungen mit dem Land haben begonnen, auch mit dem Bund wird jetzt gesprochen.