Kostenpflichtiger Inhalt: Idee für Wohnungsbau : FDP schlägt neuen Düsseldorfer Stadtteil vor

In diesem Gebiet soll der neue Stadtteil in Düsseldorf entstehen. Foto: FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER | GRAFIK: MAPCREATOR, PODTSCHASKE

Düsseldorf Die FDP will ein 50 Hektar großes Viertel an der Knittkuhler Straße zu einem neuen Stadtteil in Düsseldorf erklären. Namensvorschlag: Conesberg. Zudem bringt die Partei Ideen für Nachverdichtungen ins Spiel.