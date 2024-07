Neuer Toystore in der Düsseldorfer Altstadt „Wir verkaufen Erinnerungen und Träume“

Die Klientel ist gemischt. „Vom Kinderwagen-Alter bis in die hohen Achtziger kommen hier alle rein.“ Auch alle Sprachen habe er schon gehört. Geschichten hat Kniffka fast so viele auf Lager wie Spielzeuge. Etwa von dem Haus in Lünen, in dem er knietief im Spielzeug stand, das er dann mit einem Transporter abholte. Oder dem Mann, der mit Tränen in den Augen vor einem ferngesteuerten Auto stand. „Er hat erzählt, dass das ein Traum für ihn und seinen Bruder war, sie hatten nicht viel Geld, dieses Auto spielte eine ganz besondere Rolle für ihn.“ Kurzerhand knibbelt Kniffka dann auch mal ein Preisschild ab und macht so späte Kindheitsträume wahr.