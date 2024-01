Brauchtum in Düsseldorf Ein neuer Kirmesarchitekt ist in den Startlöchern

Nach drei Jahrzehnten als Kirmesarchitekt hört Thomas König auf. In seiner Funktion als Vorsitzender der Platzkommission organisierte er federführend 30 Jahre lang die Rheinkirmes in Düsseldorf. Das bekannte Volks- und Familienfest zieht jährlich vier Millionen Menschen an. Rund 300 Schausteller sind auf den Oberkasseler Rheinwiesen vertreten.