Sportstätten in Düsseldorf Rewe räumt Grundstück für das neue Unterrather Schwimmbad

Düsseldorf · Der Supermarkt an der Ulmenstraße soll, bis für ihn ein Neubau errichtet wurde, in eine provisorische Halle umziehen. Damit wird das Grundstück am Großmarkt für das neue Bad frei.

18.01.2024 , 13:33 Uhr

So könnten später das neue Unterrather Schwimmbad und der Rewe-Supermarkt an der Ecke Ulmenstraße/An der Piwipp aussehen. Foto: Baues Architekten

Von Julia Hallmann