Religion in der Landeshauptstadt Neuer Rekord bei Kirchenaustritten in Düsseldorf

Düsseldorf · Nie zuvor war die Zahl der Kirchenaustritte in Düsseldorf in einem Jahr höher als 2022: Mehr als 9000 Christen haben die beiden großen Kirchen verlassen. Das Amtsgericht bietet inzwischen mehr Austrittstermine an.

27.12.2022, 08:03 Uhr

Immer mehr Menschen verlassen die beiden großen Kirchen – auch in Düsseldorf. Foto: dpa-tmn/Ingo Wagner

Von Jörg Janssen