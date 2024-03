Verkehr in Düsseldorf Der neue Radweg, den es eigentlich nicht geben dürfte

Das erste Stück des roten Radfahrstreifens auf der Benderstraße Richtung Zentrum zwischen Von-Gahlen-Straße und Am Poth war am Dienstagvormittag bereits so gut wie fertig. Auch sonst fuhr der Bautrupp nach dem Start am Montag mit den Markierungsarbeiten fort. Was alltäglich klingt, ist jedoch eine absolute Neuheit in Düsseldorf.