Hinter der Promenade in Düsseldorf : Neuer Radweg am Rhein wird erst 2023 asphaltiert

Die Arbeiten am Unteren Rheinwerft sollen 2023 weitergehen. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Rund um die Tonhalle hat sich viel für Radfahrer verbessert, es gibt etwa eine bessere Zufahrt zum Rhein und zur Oberkasseler Brücke. Auf dem Unteren Werft bleibt es aber vorerst noch holprig.

Wie die schöne Welt der Radfahrer in Düsseldorf aussieht, lässt sich mittlerweile an einigen Stellen besichtigen. Eine Verbesserung gibt es sicherlich an der Auffahrt zur Oberkasseler Brücke, an der jetzt für Radfahrer bei der Querung die Ampel auf Grün steht und sich Autofahrer das Grünlicht „holen“ müssen. Ein paar Meter am Rhein gibt es ebenfalls eine Verbesserung: Der Engstelle hinter dem Ende der Rheinuferpromenade können Radler nun über eine Rampe zum Unteren Werft entkommen. Einziger Nachteil: Nach einigen Metern geht es über holpriges Kopfsteinpflaster.

Nach dem Passieren der Rampe, über die es angenehm glatt und zügig nach unten geht, folgt ein gutes Stück eine Asphaltstrecke. Die scheint zwar nicht nach üblichem Standard ausgeführt zu sein, aber die Fahrkultur ist noch in Ordnung. Dann aber, in Höhe der Rampe am Fortuna-Büdchen, endet der Asphalt und es folgt eine holprige Kopfsteinpflasterung, deren Befahren sehr unkomfortabel ist. Bleibt das so?

Laut Auskunft der Stadt ist die neue Asphaltdecke hinter der Rampe dem Bestandsschutz des Pflasters geschuldet und dient so bis auf weiteres als Lösung. Damit es aber dennoch für Radler auf dem Unteren Werft besser in Richtung Theodor-Heuss-Brücke weitergeht, soll im Anschluss an den neuen Radweg die Asphaltdecke am Robert-Lehr-Ufer bis zum nördlichen Ende des Parkplatzes Anfang 2023 erneuert werden. So wird ein durchgehender komfortabler Radweg bis zur Theodor-Heuss-Brücke geschaffen, heißt es von der Verkehrsverwaltung. Der Baustart des Projektes sei auf Anfang 2023 verschoben worden, um die Parkplatzmöglichkeiten am Rheinufer für das Weihnachtsgeschäft nicht durch die Bautätigkeiten zu behindern.

Ob die neue Rampe den erwünschten Entlastungseffekt bereits jetzt erbringt, kann die Verwaltung noch nicht beantworten. „Ob es zu Verlagerungen des Radverkehrs kommt, können wir frühestens im Frühjahr nächsten Jahres beurteilen“, lautet die Antwort auf diese Frage.