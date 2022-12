Park in Düsseldorf Stadt pflanzt neuen Mammutbaum mitten im Winter

Der kleine Mammutbaum gehört mit den anderen im Park zu einer Neuausrichtung: Die Pflanzen gelten – eigentlich – als sehr resistent, sollen dem Klimawandel in der Stadt trotzen. Die drei benachbarten Bäume an einem Spielplatz hatten in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt, weil sie von einem Spender kamen, der in direkter Nachbarschaft wohnt. Die Reflexionen einer Rutsche sollen ihn gestört haben, was durch die Bäume verhindert wird. Nachdem Kinder in den Erdringen um die großen Bäume gebuddelt hatten, wurden sie sogar noch eingezäunt.