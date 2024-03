Museum in Düsseldorf Das macht den neuen Kunstpalast so erfolgreich

In einem Museum 49 Räume zu durchwandern, ist keine Kleinigkeit. Was unter dem Strich bleibt, verrät ein Blick ins Gästebuch. „Es war sehr schön, aber etwas wenig Dinos“, urteilt ein wohl junger Besucher im Februar. Seine Begleiterin ergänzt in flauschiger Stimmung: „Ich hätte mich über mehr Vasen gefreut, ansonsten richtig mausig.“ Beide schicken ihren Sätzen noch einen Smiley hinterher, was als smarte Selbstironie gedeutet werden darf, und das zeigt: Nach einem Museumsbesuch muss man nicht ermattet auf einen Stuhl sinken, auf dem einen nur ein starker Espresso ins wahre Leben zurückzuholen vermag. Wenn der Rundgang Spaß gemacht hat und nicht nur interessant, sondern auch abwechslungsreich und unterhaltsam war, bleibt sogar der Humor erhalten. Im Kunstpalast ist das Fall, wobei das eine viel zu nüchterne Angabe ist für das, was den Düsseldorfern und den Besuchern von außerhalb da gerade zwischen Hofgarten und Rheinufer widerfahren ist. Den Bürgern ist, wie Kulturdezernentin Miriam Koch resümierte, ein neues Museum geschenkt worden. Obendrein ist der Ehrenhof selber jetzt ganz anders erfahrbar, so dass der Zugewinn doppelt ausfällt. Zur Eröffnung nach drei Jahren Bauzeit gab es zwar kein Feuerwerk, angebracht wäre es jedoch gewesen. Vielleicht kann man das in zwei Jahren nachholen, dann wird der Ehrenhof 100.