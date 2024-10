Freizeit in Düsseldorf Am Blumengroßmarkt kann wieder getrödelt werden

Einen neuen Namen erhält das Kind auch: Unter dem Logo „Düsseldorfer Flohmarkt“ soll der Trödelmarkt auf dem Blumengroßmarkt weiterhin an jedem zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 16 Uhr stattfinden. Der erste Termin am 13. Oktober ist bereits ausgebucht, Folgetermine sind am 10. November und am 8. Dezember.