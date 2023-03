„Blades 1775“ in Düsseldorf Oberkasseler Millionen-Erbe will Industrie-Club Konkurrenz machen

3000 Euro Jahresgebühr, eine Mitgliedschaft nur auf Empfehlung und das Clubhaus in einem denkmalgeschützten Palais: Das Geschäftsmodell des neuen Düsseldorfer Wirtschaftsclubs „Blades 1775“ lautet Exklusivität. Der Gründer heißt Carl Sebastian Eskuchen-Kahler, lebt in Oberkassel, hat lange Zeit in London als Personalberater und Medienmanager gearbeitet – und dort erlebt, dass sich die Elite aus Politik, Wirtschaft und Kultur nicht in öffentlichen Bars oder Restaurants trifft, sondern in privaten Clubs.