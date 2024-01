Wohnungslose in Düsseldorf Neue Obdachlosenunterkunft könnte Lage am Worringer Platz entspannen

Streetworker und die benachbarte Drogenhilfe fordern seit langer Zeit mehr Aufenthaltsmöglichkeiten für Obdachlose im öffentlichen Raum. Zuletzt haben sich auch mehrere Ratsfraktionen angeschlossen – SPD, Linke und Partei-Klima hatten am Dienstag auf einem brachliegenden Platz neben dem Gesundheitsamt eine weitere Protestaktion gestartet, Kaffee und Kuchen an Wohnungslose verteilt. „Es gibt so viele unterschiedliche Gruppen in Düsseldorf und alle haben das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten“, sagte SPD-Ratsherr Martin Volkenrath. Es brauche ein Konzept und das liege in der Verantwortung der Stadt. Die Fraktion bringt das Thema erneut am Mittwoch im Ordnungs- und Verkehrsausschusses auf die Tagesordnung.