Freizeit in Düsseldorf Neue Tretboote für Freizeitkapitäne auf dem Unterbacher See

Freizeitkapitäne können auf dem Unterbacher See ab sofort mit neuen attraktiven Tretbooten in See stechen: Mickey Mouse, Donald Duck, ein Pinguin und ein blauer Delfin sorgen für frischen Wasserspaß. Die besonders familienfreundlichen Tretboote haben nach ihrer langen Anreise aus Südspanien noch rechtzeitig in den Sommerferien den Weg nach Düsseldorf gefunden. Mit den neuen viersitzigen Tretbooten können Besucher für 9 Euro je halbe Stunde ablegen. Zudem stehen weitere rund 70 Tretboote für die Wassersportbegeisterten bereit, darunter auch das Einhorn, der Flamingo, die Drachen und viele mehr.