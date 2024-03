Messe in Düsseldorf Neue Trends und prominenter Besuch bei der Beauty-Messe

Ab dem kommenden Jahr wird die 1995 gegründete Beauty- und Top Hair-Messe neue Wege gehen und ab Frühjahr parallel zur internationalen Fachbesucher-Veranstaltung in den Messehallen zahlreiche öffentliche Events in der Innenstadt für Jedermann organisieren. „Ähnlich wie bei der ,Pro Wine goes City‘ wollen wir das Thema rund um Kosmetik, Make-up, Pflege, Nägel und Haare mehr in die Stadt tragen“, sagt Hannes Niemann, ohne auf weitere Details einzugehen. Vor einem exklusiven Kreis, der auf Einladung von Carsten Fritz, General Manager des The Wellem an der Mühlenstraße, zur lockeren Netzwerk-Mittagspause ins Restaurant Pitti Cucina Italiana geladen war, plauderte der „Mr. Beauty“ aus dem Kosmetiktäschchen. Die vor einiger Zeit ins Leben gerufene Mittagsgesellschaft ist eine lockere Netzwerkveranstaltung mit stets wechselnden Rednern aus den unterschiedlichsten Branchen und jeweils anderen Geladenen. Diesmal waren unter anderem dabei Petra Schlieter Gropp (Agentur Schlieter & Friends), Tatjana Kimmel (Geschäftsführerin Freunde Museum Kunstpalast) und Ole Friedrich (Tourismus Düsseldorf).