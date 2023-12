An der Kö in Düsseldorf Neue Top-Büromiete liegt bei 45 Euro pro Quadratmeter

Das Herz der Stadt ist bei den Firmen besonders beliebt, hier werden neue Höchstpreise erzielt: Nach Auffassung der Experten der BNP Paribas Real Estate GmbH wird an der Königsallee jetzt über Büromieten in Höhe von 45 Euro pro Quadratmeter verhandelt. Noch 2022 lag die Top-Miete bei 38 Euro. Vor wenigen Wochen wurde für die Kö der erste Abschluss in Höhe von 40 Euro vermeldet. Gleichzeitig hat sich das Vermietungsvolumen von Büroflächen insgesamt im Geschäftsgebiet Düsseldorf innerhalb von vier Jahren halbiert. Wurden 2019, also vor Corona, noch 535.000 Quadratmeter vermietet, werden dieses Jahr am Ende wohl nur gut 250.000 Quadratmeter als Flächenumsatz unter dem Strich stehen. Trend: Man residiert kleiner, aber feiner.