Fotos So sehen die Edel-Toiletten in Düsseldorf aus

Die erste von insgesamt 43 neuen Modultoilettenanlage wurde in Düsseldorf am Volksgarten, Ecke Auf’m Hennekamp, am 3. April eröffnet. Die Anlage vereint mehrere Aspekte, darunter Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Sauberkeit. Die eigens für Düsseldorf designte Anlage soll in das Stadtbild passen.