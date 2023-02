Schulen in Düsseldorf Neue Realschule in Flingern soll Ende 2024 stehen

Als im November 2021 in der Bezirksvertretung 2 die Pläne für den Neubau der Thomas-Edison-Realschule vorgestellt wurden, wusste Schulleiterin Claudia Sieker noch nicht so recht, wie sie das 50-Millionen-Projekt bewerten sollte. Einerseits war sie dankbar, bald in einer hochmodernen Schule arbeiten zu dürfen, andererseits war sie mit der Planung nicht gänzlich zufrieden (etwa fehlte ihr eine Tribüne für Veranstaltungen in der Sporthalle). Bei der Grundsteinlegung am Freitag strahlte aber auch Sieker über den neuen „Ort der Zukunft“, auf den sie sich jetzt genauso freue wie ihre fast 600 Schüler.