Chef-Kardiologe Christian Meyer seit April im Amt : Neue Therapien für Herzkrankheiten am EVK Düsseldorf

Christian Meyer leitet die Kardiologie am EVK in Düsseldorf-Bilk. Foto: evk/Robert Poorten

Düsseldorf Am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf wird unter anderem ultrahochauflösendes 3-D-Mapping eingesetzt. Damit lässt sich die Herzstruktur sehr präzise darstellen. Eingeführt hat die Methode Chef-Kardiologe Christian Meyer.

Darüber hinaus setzt das EVK als eins von nur drei Zentren in Deutschland zur Verödung von Herzrhythmusstörungen einen neuen Katheter, den so genannten Elektrofischkatheter, ein. Vorbild hierfür sind die Fähigkeiten des Elektrorüsselfischs, der sich mittels elektrischer Ströme in dunklem Wasser orientieren kann. Ähnlich verhält sich der Elektrofischkatheter und kann so defekte Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen besser finden. Zudem lässt sich grammgenau der Anpressdruck des Katheters auf die Herzwand messen.