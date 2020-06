Erster Erfolg an 15 Monate altem Kind : Neue Therapie für Kinder mit Leukämie in Düsseldorf

Ein kleiner Junge, der an Leukämie erkrankt ist, erhält in einer Klinik eine Infusion im Zuge einer Chemotherapie (Symbolfoto). Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf An der Düsseldorfer Uniklinik machen genetisch veränderte Immunzellen bei einigen Patienten Hoffnung auf Heilung. Die neue Methode soll vor allem dann helfen, wenn Erkrankte während einer Chemotherapie einen Rückfall erleiden.

Jedes Jahr bekommen fast 700 Kinder in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt die Krankheit als unheilbar, kam dies praktisch einem Todesurteil gleich. Noch immer gehören akute lymphatische Leukämien zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Auch wenn heute die große Mehrzahl der kleinen Patienten durch eine intensive Chemotherapie geheilt werden kann, treten immer wieder Fälle auf, in denen die Erkrankten nicht auf die bisher verfügbaren Therapien ansprechen. Zudem kommt es – auch nach einer Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation als besonders intensive Therapie – immer noch zu Rückfällen der Erkrankung.

„Die Einführung der CAR-T-Zell-Therapie an der Düsseldorfer Uniklinik stellt einen weiteren, wichtigen Meilenstein in der inzwischen mehr als 30-jährigen Historie der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Zelltherapien dar, in der mehr als 900 Transplantationen bei Kinder und Jugendlichen durchgeführt wurden“, sagt Professor Roland Meisel, Leiter des Bereichs Pädiatrische Stammzelltherapie in der Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische Immunologie. „Wir können damit Kinder behandeln, die ansonsten die Krankheit wahrscheinlich nicht überleben würden. Auch deshalb ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass die Finanzierung dieser Therapie für Onkologische Zentren sichergestellt werden muss.“