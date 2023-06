Forschung in Düsseldorf Millionen für die Herzforschung

Die Gefahr kommt meist unbemerkt und endet nicht selten tödlich. Ein Aneurysma (Ausbuchtung) oder ein Riss in der Hauptschlagader zählen zu den gefährlichsten Erkrankungen, die bisher nur – wenn rechtzeitig erkannt – durch eine Operation behandelt werden können. Ein großer Forschungsverbund mit rund 40 Wissenschaftlern, an dem das Uniklinikum Düsseldorf beteiligt ist, will diese Erkrankungen nicht nur besser verstehen, sondern auch Therapien entwickeln, um sie effizienter zu behandeln. Das Millionen-Projekt gilt als ein Leuchtturm in der deutschen Wissenschaftslandschaft.