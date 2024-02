Diabetes-Forschung aus Düsseldorf Neue Studie macht Typ-2-Diabetikern Hoffnung

Die Erkenntnisse haben nun auch Auswirkungen auf die klinische Praxis. „Diese Analysen zeigen, dass eine breite Palette von Ernährungsformen beim Diabetes-Management erfolgreich sein kann. Zukünftige Studien sind nun notwendig, um herauszufinden, wer von welcher Ernährung am meisten langfristig profitiert, um gezielte Empfehlung geben zu können – angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse und Vorlieben des Betroffenen“, sagt Professor Michael Roden, DDZ-Direktor und Direktor der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie an der Uniklinik Düsseldorf.