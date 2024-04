Neue Strategie für die Stadt Wie Düsseldorf jetzt digitaler werden will

Strukturiert worden sind die nächsten Schritte in vier Schwerpunktthemen: digitale Infrastruktur, Services im digitalen Amt, modernes Arbeiten in der Verwaltung sowie smartes Düsseldorf. Konkrete Ziele sind für die Zeiträume bis 2025 und 2030 festgehalten. Beim Glasfaserausbau sollen zum Beispiel bis zum nächsten Jahr 50 Prozent der Haushalte ein Angebot für einen Anschluss erhalten haben. Alle Gewerbe und Bürogebiete sowie Schulstandorte sollen an das Netz angebunden sein. Beim Mobilfunk soll 5G 95 Prozent des Stadtgebiets abdecken. Bis 2030 sollen Glasfaseranschlüsse im gesamten Stadtgebiet verfügbar sein.