Sozialarbeiter ziehen positive Bilanz Stadt sucht neue Standorte für Obdachlosen-Projekt

Begonnen hatte das Projekt mit 15 Bewohnern, inzwischen sind es 66. Einige der Bewohner hatten zuvor in der „Grand Central“-Baugrube unter menschenunwürdigen Bedingungen gehaust und waren teilweise nach deren Räumung unter eine Brücke an der Werdener Straße gezogen. Auch diese Platte wurde inzwischen geräumt. „In der Folge wurde die Unterkunft an der Moskauer Straße dann so voll, dass die Betreuer inzwischen an ihre Belastungsgrenzen kommen“, sagt Koch.