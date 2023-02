Erfolgsgeschichte einer Düsseldorfer Band Neue Single und Tournee für The Buggs

Im Ratinger Hof war die Band The Buggs schon und gerade erst im Tube, als Nächstes steht der Kulturpalast in Hannover auf dem Programm (28. April), dann das Libella-Festival im Juni in Bochum und im gleichen Monat ein Auftritt an der Mosel. Am 1. Oktober treten The Buggs dann wieder in der Heimatstadt auf – im Café a Gogo in Pempelfort. Auch die Singles „Old Man” und das Album „Insight Her Head” sind aktuell am Start, wie eine Sprecherin mitteilt.