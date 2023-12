Verkehr in Düsseldorf Neue Schäden an Theodor-Heuss-Brücke - zeitweise Sperrungen

An der Theodor-Heuss-Brücke sind neue Schäden festgestellt worden, die laut Stadt „dringend“ repariert werden müssen. Für die Einrichtung der Baustelle und die nötigen Arbeiten muss über Monate hinweg in beide Richtungen immer wieder die rechte Fahrbahn gesperrt werden. In einer Zeit wie dem Dezember, in der besonders viel Autoverkehr herrscht, sind damit Staus auf der so wichtigen Verkehrsachse programmiert.