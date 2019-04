Stadtteilarbeit : Die Neue im Quartier will Menschen aus der Isolation holen

Grafenberg/Düsseltal Projekt „Nachbarschaft stiften“: Birgit Keßel löst Mareen Westhoff auf dem Posten der Stadtteilmanagerin für Düsseltal und Grafenberg ab.

Mareen Westhoff ist nicht länger Quartiersmanagerin bei dem Projekt „Nachbarschaft stiften“ der Osterkirchengemeinde. Zusammen mit Andreas Vollmert hatte sie sich bislang speziell darum gekümmert, die Stadtteile Grafenberg und Düsseltal voranzubringen. Allerdings ist das mit Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie unterstützte Projekt befristet. 2015 sollte es zunächst drei Jahre laufen, im Vorjahr wurde es für zwei weitere Jahre verlängert. Doch Westhoff hatte jetzt die Chance, eine unbefristete Stelle in einem Zentrum plus anzutreten – und sie griff zu.

Ihre Nachfolgerin steht schon fest, Birgit Keßel hat den Job am 1. April angetreten und profitiert bereits von einer Neuerung: „Es gibt jetzt zwei volle Stellen“, erzählt die 61-Jährige, die es als „glückliche Fügung“ bezeichnet, dass sie nun wieder mit Vollmert arbeiten darf. Drei Jahre lang haben sie gemeinsam eine Beratungsstelle für Flüchtlinge am Hauptbahnhof geleitet, „da sind wir arbeitstechnisch zusammengewachsen“. Dabei hat sie sich auch um Finanzen und Buchhaltung gekümmert, „eine Aufgabe, die sonst keiner machen wollte“. Gut möglich, dass ihr dieses Wissen nun auch als Quartiersmanagerin zu gute kommt. Ursprünglich hat Birgit Keßel Kauffrau gelernt, wechselte dann aber das Metier und war als Sozialarbeiterin in der psychosozialen Beratung tätig.

Die neue Quartiersmanagerin hat sich vorgenommen, ihre Aufgabe mit Herzblut anzugehen, sie hat sich auch bereits ein Thema ausgesucht, das sie nun verstärkt in den Fokus stellen will. „Es klingt etwas banal, ist dafür aber nicht weniger wichtig: Ich möchte ältere Menschen zu Hause aufsuchen, die alleine sind, ihnen helfen, aus der Isolation herauszufinden.“ Auch zwei ganz persönliche Vorlieben könne sie womöglich in die Stadtteilarbeit einbringen: das Malen und Kochgruppen mit Männern. Jetzt gehe es Birgit Keßel aber zunächst einmal darum, sich mit allen Beteiligten an dem Projekt abzusprechen, die Aufgabengebiete geschickt abzustecken, vor allem natürlich in enger Abstimmung mit Andreas Vollmert.