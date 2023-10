Stelle seit langem unbesetzt Wird eine Kölnerin Düsseldorfs neue Polizeipräsidentin?

Mit Miriam Braun würde erstmals eine Frau an der Spitze der Düsseldorfer Polizei stehen. Das Kabinett um Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) muss dem Personalvorschlag von Innenminister Herbert Reul (CDU) noch offiziell zustimmen. Zur Zeit sind mehrere Polizeipräsidenten Stellen in NRW vakant. Darunter auch in Köln und Oberhausen. Auch diese Stellen könnten am Dienstag verkündet werden. In Oberhausen soll dem Vernehmen nach ebenfalls eine Frau Polizeipräsidentin werden.