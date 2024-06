Gut gemacht Neue Parkbänke für Grünanlagen

Spendentour 15 Radfahrer des Essener Café Cycle Clubs (CCC) sind von Münster aus zu ihrer diesjährigen Charity-Fahrt aufgebrochen, darunter waren auch Charlotte Walwei und Lars Pieper aus Düsseldorf. Die Sportler sind an einem Tag über 600 Kilometer bis nach Kopenhagen auf dem Rennrad gefahren und haben dabei Spenden zugunsten des Vereins Be Strong For Kids gesammelt, der sich für erkrankte und benachteiligte Kinder engagiert. Mit dem Geld sollen für diese Kinder Fahrräder angeschafft werden. „Der Respekt vor einer solch großen Distanz ist natürlich da. Viele meiner Freunde staunten mit den Worten: Das ist ja schon mit dem Auto voll anstrengend“, sagt Lars Pieper. Gespendet werden kann über www.bestrongforkids.de



Mintage Nicht selten mangelt es bei Obdachlosen in Düsseldorf an passender Kleidung, an Schlafsäcken, und überhaupt wollen diese Menschen ja mal Pullover und Hose wechseln. In Düsseldorf fängt dieses Klientel der Gutenachtbus von Vision:Teilen und Fiftyfifty auf. Er ist ganzjährig in der Altstadt und am Hauptbahnhof von Montag bis Freitag unterwegs, verteilt Kleidung, Essen, warme Getränke – und bietet auch Beratung und sonstige Hilfen an. „Der Bedarf an Nachschub ist immer da, auch bei Kleidung und Hygieneartikeln“, sagt Jeannine Schulz, die über einen Online-Account nachhaltige Vintage-Mode vertreibt. Janice Geelen macht in ihrem Laden The Mintage, Wallstraße 27, im Grunde genommen dasselbe. So fanden die beiden zueinander und entwickelten eine Idee: „Es gibt immer Sachen, die nicht verkauft werden, aber noch sehr gut erhalten sind“, sagt Geelen. Und wenn man doch schon einmal dabei ist, zu sammeln, könnten doch auch andere kommen und ihre ausrangierte Kleidung abgeben, anstatt diese wegzuschmeißen, dachte sich Schulz. Die Aktion hat sich gelohnt, eine ganze Busladung voll wurde gesammelt und konnte an Vision.Teilen übergeben werden. (hal/arc)