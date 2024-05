Zwei neue Chefs in Düsseldorf Neue Manager für Stadtmarketing und Tourismus

Schrader kam von einer bekannten Werbeagentur zur Stadt. Er war Geschäftsführer bei der Düsseldorfer Werbeagentur Grey, hatte aber bereits für Städte gearbeitet, kannte sich also mit kommunalen Anliegen aus. Er übernahm den Chefposten in der damals noch so fungierenden Düsseldorf Marketing und Tourismus (DMT). Die GmbH wurde später in die beiden Gesellschaften DM und DT aufgeteilt, wobei die DT eine Tochter der DM wurde. In beiden Unternehmen wurde Schrader Geschäftsführer, Ole Friedrich führte als Geschäftsführer jedoch die DT.