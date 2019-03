Einweihung : Ein kleines Paradies für Kinder am Rande der Stadt

Heerdt Mit einem Festakt wurde die Kita „Pastor Klinkhammer“ eingeweiht. Prominente Gäste aus Kirche, Wirtschaft, Politik und Verwaltung nahmen teil.

Trotz des usseligen Wetters war es für alle Beteiligten ein fröhlicher Tag. Denn nach jahrelangem Tauziehen um den Neubau für die Kita „Thomas Morus“ wurde jetzt nicht nur der Neubau an der Kevelaerer Straße gefeiert, sondern auch die Umbenennung auf den Namen „Pastor Klinkhammer“. Dazu hatte Leiterin Margret Sommer so viele Gäste aus Politik, Verwaltung und sozialen Einrichtungen eingeladen, dass es im neuen Mehrzweckraum und in der Turnhalle eng wurde. An Glückwünschen und Lobpreisungen fehlte es dann auch nicht, schließlich hat das Kita-Team eine große Herausforderung gestemmt, im Provisorium ausgeharrt sowie den Neubau eingerichtet und in Betrieb genommen.