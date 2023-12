Bürgerengagement in der Landeshauptstadt So will Düsseldorf mit einer Kampagne neue Ehrenamtler gewinnen

Die Stadt will Bürger stärker motivieren, sich ehrenamtlich für andere Menschen einzusetzen. „Düsseldorf engagiert sich" ist der Name einer neuen Kampagne, die diesen Düsseldorfern auf Plakaten, in Podcasts und in Filmbeiträgen Gesicht und Stimme geben will. In den Beiträgen kommen Düsseldorfer zu Wort, die Mut machen wollen, etwas von der eigenen Zeit abzugeben. Dabei soll vor allem auch die Freude an der jeweiligen Aufgabe deutlich werden. Zu den Gesichtern, die bald zu hören sein werden, gehört auch Davinder Singh vom Verein Grenzenlos, der im Podcast vorgestellt wird. Er und seine Mitstreiter ermöglichen Menschen mit wenig Geld durch Besuche des preiswerten Restaurants in Unterbilk die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.