Düsseldorfer Entwickler Drei Centrum-Gesellschaften im Block an der Kö in der Insolvenz

Am 23. Januar 2023 hat Oberbürgermeister Kostenpflichtiger Inhalt Stephan Keller (CDU) den Boulevard mit Centrum-Gründer Uwe Reppegather und Architekt Calatrava vorgestellt. Das Vorhaben verhelfe „dem weltbekannten Boulevard zu neuem und zusätzlichem Glanz“, schwärmte Keller. Der rasante Anstieg der Zinsen und Baukosten bei einem gleichzeitig erlahmenden Käufermarkt sorgte wegen der vielen Projekte, die Reppegather und sein Team angeschoben hatten, dann aber Anfang Juli für den Gang in die Insolvenz in Eigenverwaltung. Daraus ist die Centrum-Holding vorige Woche entlassen werden, weil durch einige Verkäufe wieder frisches Geld in die Kasse kam. Ihre Vermögenswerte sind am Freitag auf die neue Centrum Development GmbH übertragen worden. Klar war aber auch, dass weitere Objektgesellschaften pleite gehen könnten.