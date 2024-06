Eva Herrmann verlässt nach elf Jahren das „The Fritz“ „Ich habe beruflich und privat mein Glück in Düsseldorf gefunden“

Rocholl wird künftig im Hotel eine noch größere Rolle spielen: Er leitet das Hotel mit 24 Mitarbeitern künftig in Doppelspitze mit Simon Brandt. Brandt arbeitet bereits seit vielen Jahren in der Düsseldorfer Hotellerie in Führungspositionen und ist seit Anfang April im Amt. Seine Ausbildung zum Hotelfachmann absolvierte der Mönchengladbacher von 2001 bis 2004 im damaligen Holiday Inn unter Alarik Graf Wachtmeister. Nach dem Zivildienst ließ er sich zum Rettungssanitäter ausbilden und arbeitete zwei Jahre in dem Beruf. 2007 zog es ihn wieder in die Hotellerie; er fing im Hotel Innside am Seestern an, das später zu einem Melia-Hotel wurde. Insgesamt blieb er den beiden Melia-Hotels mehr als 16 Jahre treu, zwölf Jahre davon als Empfangschef. Im The Fritz möchte Brandt den Fokus nun auch auf die sozialen Medien legen, um so auch neue Impulse zu setzen.