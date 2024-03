Event in Düsseldorf Neue Highlights beim diesjährigen Japan-Tag

Die Bühne am Johannes-Rau-Platz wird in Zusammenarbeit mit der Dokomi bespielt werden, die Messe wird am Ende des Monats vom 28. bis 30. Juni veranstaltet. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Musik und interaktiven Mitmachaktionen. Die traditionellen Cosplay- und Karaoke-Wettbewerbe werden dort ebenfalls stattfinden. Teilnehmer für den Cosplay-Wettbewerb können sich am Morgen des Japan-Tages direkt an der Bühne anmelden.