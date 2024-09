Vorreiter im Rheinland Protestanten wollen Düsseldorfer Großgemeinde

Düsseldorf · Weniger Gläubige, weniger Geld und weniger Kirchen: Was in den kommenden Jahren auf die evangelischen Christen in der Landeshauptstadt zukommt.

14.09.2024 , 05:15 Uhr

Koordinieren den unvermeidlichen Wandel: Martin Fricke, Heinrich Fucks und Holger Wegmann am Freitag in der Johanneskirche. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen