Airport Düsseldorf : Neue Flughafen-Chefs treten bald den Dienst an

Düsseldorf Die beiden neuen Geschäftsführer des Flughafens sollen ab 2023 das Geschehen am Flughafen steuern. Nun ist klar, dass beide schon früher in der Geschäftsführung tätig sein werden – parallel zu ihren Vorgängern.

Das neue Führungsduo des Düsseldorfer Flughafens wird ab dem neuen Jahr zusammen die Geschicke dort lenken – sich allerdings schon vorher in einer Übergangsphase in die neuen Aufgaben einarbeiten. So wurde Lars Redeligx bereits mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 zum Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf GmbH bestimmt, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Das hatte der Aufsichtsrat des Unternehmens zuvor entschieden.

Der Flughafen meldete am Freitag noch eine weitere Personalie: Neuer Senior Vice President Aviation und Accountable Manager des Flughafens wird – ebenfalls zum 1. Januar 2023 – Henning Pfisterer. Er arbeitet momentan als Chief Operations Officer am Flughafen Sofia, vorher war er zehn Jahre lang in leitender Position am Airport Doha und davor am Flughafen München tätig.