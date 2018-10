Düsseldorf: Neue Fahrzeuge der Rheinbahn zu breit?

Panne bei Prestigeprojekt in Düsseldorf

Duisburg/Düsseldorf Peinlicher Vorfall für die Rheinbahn: Der Prototyp für die neuen Stadtbahnwagen erwies sich bei einer Testfahrt als zu breit. Wurde bei der 200-Millionen-Euro-Bestellung geschlampt?

Bei der Düsseldorfer Rheinbahn gibt es Sorgen um die neuen Schienenfahrzeuge. Der Grund ist ein Vorfall, der sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet hat: Der Prototyp der neuen Stadtbahn vom Typ „HF6“ erwies sich bei einer Testfahrt durch Duisburg als zu breit. In der Haltestelle „Steinsche Gasse“ war der Abstand zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante zu gering, es soll sogar zu einer Berührung gekommen sein. Sprecher der Rheinbahn und der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bestätigten den Vorfall, über den zuerst der „Express“ berichtet hatte.

Die Bahn war in Duisburg auf der Strecke der Linie U79 unterwegs, die beide Städte verbindet und von beiden Verkehrsbetrieben gemeinsam unterhalten wird. Die Duisburger Bahnhöfe haben die Besonderheit, dass sie sowohl für Hochflur- als auch für Niederflurfahrzeuge ausgelegt sind, also Bahnen mit hohem oder niedrigem Einstieg. Daher ist der Bahnsteig in zwei verschieden hohe Abschnitte aufgeteilt. Die neue Hochflurbahn hatte offenbar Probleme im Niederflur-Bereich des Bahnsteigs. Bei der Rheinbahn heißt es, die führenden Techniker des Unternehmens würden heute zu einer Sitzung zusammenkommen. Dann werde man sich zu den nächsten Schritten äußern.