Eisverkauf in Düsseldorf : Neue Eisdiele von Nordmanns eröffnet

Die Filialleiter Flemming Zitzmann (li.) und Daniel Reis Menino haben am Mittwoch an der Tannenstraße 21 ihre Eisdiele eröffnet. Foto: Andrea Zitzmann

Derendorf Am ersten Tag bildeten sich lange Schlangen am neuen Standort für das Eis aus Düsseldorf. Zwei junge Unternehmer wagen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Lange Schlangen haben sich gleich am ersten Tag vor der neuen Eisdiele in Derendorf gebildet. An der Tannenstraße 21 hat am Mittwoch eine Filiale von Nordmanns eröffnet.

Mittlerweile gibt es fünf Standorte für das Eis aus Düsseldorf. 2010 hatte Jörg Tatje die erste Eisdiele eröffnet, die er bis heute mit Heike Tatje an der Ecke Hermannstraße/Ackerstraße führt. Weitere Läden mit dem Eis von Nordmanns kamen hinzu, und zwar an der Luegallee in Oberkassel, an der Immermannnstraße in der Innenstadt sowie in Meerbusch. Diese Filialen werden aber laut Tatje von Partnern in Eigenregie geführt. Nur das Eis müsse übernommen sowie bestimmte Qualitätskriterien bei anderen Produkten wie Getränken eingehalten werden. Auch in Zukunft werde nach Interessenten für das Franchise-Konzept gesucht.

Neuer Partner an der Tannenstraße sind Flemming Zitzmann (25) und Daniel Reis Menino (25). Den Plan zur Selbstständigkeit in der Gastronomie verfolgen sie nach eigenen Angaben schon lange. Nach dem Abitur entschieden sie sich so zu einer Ausbildung als Koch. Die schlossen sie gemeinsam im Luxushotel „Breidenbacher Hof“ an der Königsallee ab.

Menino arbeitete zudem nebenbei bei Nordmanns, so dass der Kontakt zu Inhaber Tatje zustande kam. Zuletzt haben beide im Unternehmen gearbeitet, um es besser kennenzulernen und sich für die Selbstständigkeit fit zu machen.