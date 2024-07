Einschnitte durch Krankenhausreform Neue Einheit entlastet die Notaufnahme

Mitte Juni hatte das NRW-Gesundheitsministerium die Krankenhäuser darüber informiert, welche Behandlungen und Operationen sie künftig nicht mehr durchführen dürfen. So sollen etwa die Sana-Kliniken in Benrath bei künstlichen Hüftgelenken nicht berücksichtigt werden. „Wir sind ja nicht nur Düsseldorfs erstes zertifiziertes Endoprothetik-Zentrum, was die quaIitativ hochwertige Durchführung endoprothetischer Eingriffe sichert, sondern auch regionales und lokales Traumazentrum“, sagt Weckmann. Für deren Erhalt will das Unternehmen nun kämpfen, „um die Versorgungssicherheit in der Traumatologie an unseren Standorten Benrath und Gerresheim durch die Schließung der umliegenden Krankenhäuser wie in Ratingen, Haan oder Solingen aufrecht zu erhalten“.