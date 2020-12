Kooperationspartner in Düsseldorf : Neue Bündnis CDU und Grüne rechnet wegen Corona mit schwierigen Jahren

Düsseldorf Die CDU und die Grünen schlossen wie geplant vor Weihnachten ihre Kooperationsgespräche inhaltlich ab. Beide Seiten betonten das respektvolle und lösungsorientierte Klima der Gespräche. Das Ergebnis soll im Januar präsentiert werden.

Rolf Tups, Fraktionsvorsitzender der Union, sprach von „sehr konstruktiven“ Gesprächen, die „sachlich in die Tiefe“ gingen. „Es wurde auf einem hohen Niveau ohne Vorbehalte offen diskutiert. Alle Sondierungsgespräche lassen jetzt auf eine gute Zusammenarbeit hoffen“, sagte Tups. Die beiden Parteien, die bei den Kommunalwahlen am 13. September die meisten Stimmen in Düsseldorf erhielten, verhandelten seit dem 10. November in insgesamt 14 Themengruppen: Mobilität; Klima, Umwelt, Grün; Wohnen; Wirtschaft, Digitalisierung; Soziales, Gesundheit; Ordnung, Sicherheit; Stadtplanung; Schule; Jugend; Vielfalt, Weltoffenheit, Gleichstellung; Kultur; Sport; Beteiligung, Transparenz; Finanzen, Stadtverwaltung, Kooperation, Verfahren und Personal. Ohne ins Detail gehen zu wollen, gab es auch Reibungspunkte, verriet Tups: „In jeder Fachgruppe gab es bestimmt mindestens ein Thema, über das diskutiert werden musste. Aber man ist ja auch in einer Fraktion nicht immer inhaltlich einer Meinung.“