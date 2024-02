Nach Daten vom Bundesumweltamt und Zeit-Berechnungen Düsseldorf ist die am stärksten lärmbelastete Stadt Deutschlands

In Bilk, Pempelfort und Eller ist die Belastung durch Straßenlärm nach den Berechnungen der Zeit am höchsten. Beim Schienenlärm trifft es besonders Pempelfort, Eller und Flingern-Nord. Von Fluglärm sind zwar nur wenige Stadtteile betroffen, doch der Lärm führe zu besonders großem Leid. Um die 350 Flugzeuge landen und starten täglich am Flughafen, was insbesondere für Anwohner in Lohausen und Stockum zu Belastungen führt.