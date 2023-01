Düsseldorf will 573.000 Euro investieren Neue Beleuchtung für die Altstadt soll das Sicherheitsgefühl erhöhen

Die Stadt Düsseldorf investiert 573.100 Euro in eine verbesserte Beleuchtung in der Altstadt. Das Beleuchtungskonzept wird voraussichtlich bis Mitte Februar in der Bezirksvertretung 1, im Ordnungs- und Verkehrsausschuss sowie im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beraten. Es fußt auf einem Vorschlag der Projektgruppe Sicherheit in der Düsseldorfer Innenstadt – SIDI.