Im ehemaligen Altstadt-Club „The Tube“ Neue Bar in der Düsseldorfer Altstadt hat eröffnet

Bevor das „Columbus“ in der Kurze Straße 9 einzog, war dort 25 Jahre lang der Altstadt-Club „The Tube“ zu Hause. Im Juni hat dieser geschlossen, alle Tube-Shows werden nun bis auf Weiteres im Ratinger Hof stattfinden. Eine neue Location gebe es noch nicht, sagt der frühere Wirt Alex Brassel. Vermieter des Columbus ist Primo Lopez, bekannt als Betreiber von spanischen Restaurants in der Schneider-Wibbel-Gasse. Als die Immobilie an der Kurze Straße 9 voriges Jahr verkauft wurde, klopfte auch ein anderer Altstadt-Großgrundbesitzer an: die Immobilien-Verwaltung Münstermann. Der Düsseldorfer Familie gehören an der Kurze Straße bereits die Häuser 1, 5, 7, 11 und 13. Neben dem heutigen Columbus brannte vor sechs Jahren eine Diskothek namens „Kurze 7“ aus. Seitdem steht der Club leer, die Endabnahme der neuen Kellerdecke durch die Feuerwehr steht noch aus. Bis hier wieder gefeiert wird, könnte es Mai werden, schätzt Vermieter Münstermann.