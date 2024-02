Natur in Düsseldorf Stadt verpflanzt Bäume in den Feldmühlenpark

Düsseldorf · Die Neupflanzungen sorgen für Ersatz von alten Bäumen, die in den letzten Jahren in den Grünanlagen verloren gegangen sind. Per Tieflader wurde die Pflanzen von der Baumschule in die Grünanlagen transportiert.

09.02.2024 , 12:57 Uhr

Neupflanzungen ersetzen nun die alten Bäume, die in den letzten Jahren in den linksrheinischen Grünanlagen verloren gegangen sind. Foto: Stadt Düsseldorf/Gartenamt Düsseldorf

Von Marc Ingel