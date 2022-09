Ordnungsdienst in Düsseldorf : Wie die Jobs beim Ordnungs- und Servicedienst attraktiver werden sollen

Düsseldorf Der Außendienst des Düsseldorfer Ordnungsamtes hat 15 neue Auszubildende eingestellt und weitere Stellen besetzt. Besonders ein Detail soll helfen, die Jobs für Nachwuchskräfte künftig attraktiver zu machen.

Eingestellt wurden die neuen Auszubildenden in einem Beamtenverhältnis. Damit sollen die Stellen für potenzielle Bewerber attraktiver werden. Denn auf diese Weise haben sie erstens eine attraktive Jobaussicht, zudem verkürzt sich die Ausbildungszeit von 36 auf 24 Monate. Insgesamt 62 Wochen der Ausbildungszeit werden in Praxisabschnitten im Außendienst und in anderen Ämtern absolviert; 26 Wochen in Blocklehrgängen, in denen die theoretischen Kenntnisse vermittelt werden.