Kunst in Düsseldorf Klara Landwehr zeigt Werke im Gerresheimer Art Room

In einer Welt, die oft als überwältigend und fordernd wahrgenommen wird, vermittelt Klara Landwehr durch ihre Kunst einen stillen Trost in der Schönheit der Malerei. Die Farbwelt in den Werken ist stark, kontrastreich, laut und farbintensiv – ein kühner Ausdruck der inneren Emotionen, die sich auf der Leinwand entfalten. Diese Lebendigkeit schafft einen Raum, in dem der Betrachter berührt wird und die eigene Vorstellungskraft entfalten kann.