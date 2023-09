23 Wohnungen in Düsseldorf geplant Neubau-Projekt an der Bilker Allee wird zur Bauruine

Moderne Eigentumswohnungen, ideal für Singles und Paare, zwei bis vier Zimmer – so wirbt das Unternehmen Project Immobilien bis heute auf dem Online-Portal Immoscout für seine Neubau-Wohnungen an der Bilker Allee 233. Ob das „Bilkster“ jedoch jemals fertiggestellt wird, ist ungewiss: Die Gesellschaft des Düsseldorfer Projektes hat am Freitag Insolvenz angemeldet.