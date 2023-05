Großprojekt in Düsseldorf Keller will Kritiker von neuer Oper an der Heine-Allee überzeugen

Ende 2032 soll die neue Düsseldorfer Oper an der Heinrich-Heine-Allee eröffnen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) wirbt bei den Kritikern des Projektes vehement um Zustimmung. „Sie müssen Verantwortung für Düsseldorf übernehmen. Jetzt ist das Zeitfenster, die neue Oper zu beschließen.“ Am 15. Juni soll der Stadtrat über den Standort des Neubaus und die nächsten Schritte entscheiden. Zugleich stoßen Keller und Kulturdezernentin Miriam Koch (Grüne) ein weiteres Projekt an: Aus allen 14 Stadtteilbüchereien sollen kulturelle Begegnungsstätten werden.