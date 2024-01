Großprojekt in Düsseldorf Wie die Oper wirklich für alle wird

Wolfram war ein Glücksfall für diesen Auftakt, denn er verstand es, arrivierten Kulturfreunden mit freundlichen Worten manch kalten Waschlappen zuzuwerfen. Das fing damit an, dass er am Morgen um die Oper heurmgeschlichen sei und sich gefühlt habe “wie ein bisschen DDR“. Das Haus sei geschlossen gewesen, hinter der Glasscheibe habe jemand gestanden und herausgeschaut – das war’s, Betreten nicht möglich. Und die Oper, wie sie heute dasteht? „Das Gebäude erzählt nicht Ihre Zeit“, sagte der Forscher, wenngleich er das Haus als schön und in Ordnung bezeichnete. Und das Publikum, das ihm zuhörte? „Der Saal ist nicht so divers wie die Stadt.“ Da konnte ihm niemand widersprechen. Dass in Düsseldorf mehr als 40 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Pass oder einen Migrationshintergrund haben, auf diese Idee wäre man beim Blick in den Raum wohl nicht gekommen.